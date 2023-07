Leonardo é flagrado caindo de escada após show; assista

O cantor Leonardo já é conhecido por beber durante as apresentações. No entanto, em um show feito nesta semana, o artista foi flagrado caindo de uma escada após o evento, preocupando os fãs.



O vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o sertanejo desequilibrando e caindo da escada ao tentar descer do palco. Mesmo sem confirmar que estava embriagado, muitos internautas desconfiaram que o cantor estava sob efeito de álcool devido a forma como ele saiu do palco.