CLUBE CORREIO

Letrux traz novo show para Salvador; assinante do CORREIO tem 40% de desconto

A cantora Letícia Novaes, que se apresenta artisticamente como Letrux, traz seu novo show para Salvador, com apresentação no Largo Teresa Batista, no Pelourinho, neste sábado (24). Assinante do CORREIO tem direito a 40% de desconto na compra (veja valores abaixo).