Lexa faz acordo para pagar dívida referente a 30 aluguéis atrasados

A cantora Lexa encerrou uma pendência que tinha por conta de falta de pagamentos de um imóvel alugado em condomínio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.



Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, de O Globo, o valor da dívida era de R$ 137.904,20, referentes ao não pagamento de aluguel, condomínio, IPTU e taxa de incêndio ao longo de 30 meses, entre setembro de 2020 e março de 2023.



Conforme acordo homologado na 1.ª Vara Cível da Barra da Tijuca, o valor será pago com R$ 50 mil a vista e mais 12 parcelas de R$ 7,3 mil, a serem pagas mensalmente até junho do ano que vem.