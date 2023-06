Licortejo: assinantes do Clube Correio têm desconto de 40% nos ingressos

Em clima junino, o Cortejo Afro realiza a festa “Licortejo – Forró do Cortejo Afro”, fechando o mês de junho da Casa Rosa com sua música típica temperada com licor, arrasta-pé e releituras de clássicos do forró. O show será realizado no dia 30 (sexta-feira), a partir das 21h, com ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), no 1º lote, e R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), no 2º lote, em vendas antecipadas pela Sympla. Assinantes do Clube Correio têm desconto de 40% na compra do ingresso.