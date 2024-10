EM POUCAS HORAS

Linkin Park anuncia show extra em São Paulo após os ingressos esgotarem; veja como comprar

Nesta segunda-feira, 30, a banda Linkin Park anunciou um show extra no Brasil, no dia 16 de novembro. A decisão foi tomada após as vendas do primeiro show, em 15 de novembro, esgotarem em poucas horas.