Livros de Machado de Assis podem ser lidos de graça; saiba como

O projeto, intitulado de Coleção Digital Machado de Assis e criado no centenário do artista, é resultado da parceria entre o Portal Domínio Público - a biblioteca digital do Ministério da Educação (MEC) e do Núcleo de Pesquisa em Informática, Literatura e Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina.