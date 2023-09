Lore Improta celebra 30 anos com viagem a Las Vegas

Aniversariante desta sexta-feira (01), Lore Improta comemora 30 anos de forma diferente, curtindo uma viagem ao lado do marido Léo Santana, e de um grupo de amigos, que embarcaram na última semana rumo a Las Vegas, nos Estados Unidos. Através das redes sociais, a bailarina e influenciadora vem compartilhando alguns highlights da viagem, um deles aconteceu durante o show de Lady Gaga, nesta quinta-feira. "Dia perfeito para encerrar meu ciclo na casa dos 20", comentou na publicação.

Das muitas mensagens de felicitações que tem recebido, uma sem dúvidas roubou o coração da baiana. Trata-se de um vídeo protagonizado por Liz, filha do casal, cantando parabéns para a mãe. "Eu sempre fico emotiva no meu aniversário. Ainda mais em especial. 30 ANOS. Meu Deus, que felicidade. Só tenho a agradecer a Deus por tantas bençãos. Principalmente essa aí. O meu amor, minha vida Liz. Eu só faço chorar com esse video", comentou a loira.