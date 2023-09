Lore Improta e a filha Liz fazem visita a Preta Gil após alta médica. Crédito: Reprodução

Preta Gil já está em casa. Um dia após deixar o Hospital Sírio-Libanes, em São Paulo, onde fez uma cirurgia para retirar um câncer no intestino, Preta Gil recebeu a visita de Lore Improta e da filha, Liz, nesta segunda (11).



Lore viajou para São Paulo, onde realizou trabalhos e curtiu o festival The Town no último domingo (10). A dançarina levou a pequena a tira colo para visitar a “tia Preta”.



“Te ver sorrindo assim aquece meu coração. Gratidão pela nossa tarde”, escreveu Lore ao compartilhar registro na web.

Lore Improta, Liz e Preta Gil. Crédito: Reprodução

Em uma entrevista à Revista Quem, Lore Improta falou sobre maternidade e revelou um conselho transformador que recebeu de Preta Gil.

“Liz tinha mais ou menos 20 dias, e Léo ia fazer um projeto muito importante no litoral de Salvador, onde a gente mora. Eu estava me culpando muito, porque ao mesmo tempo que queria estar ao lado do meu marido neste momento importante, eu me culpava por estar saindo de casa por um determinado período. Ela me mandou uma mensagem muito impactante e poderosa, que resumidamente dizia: 'Sua filha vai ficar bem, ela está sendo bem cuidada. Sua mãe está com ela, a babá está com ela, sua sogra está com ela... Vai viver esse momento com o seu marido que é muito importante, e quando você voltar, ela vai estar bem. Você também precisa estar bem'.”

Preta Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês na manhã de domingo. A cantora mostrou em seus stories do Instagram o momento em que anuncia, ao lado da sua equipe médica, a novidade "tão esperada" "Hora da alta tão esperada. Bora, vamos pra casa", celebrou ela ao som de Andar com Fé, música de seu pai, Gilberto Gil.

"Muito grata a tudo o que vivi nesses 28 dias aqui no hospital", acrescentou ao agradecer a equipe médica que ficou ao seu lado, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas. A artista foi internada na capital paulista no dia 16 de agosto para retirada de um tumor no intestino.