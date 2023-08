Lore Improta está se programando para o segundo filho

A dançarina Lore Improta já está se programando para ter o segundo filho em breve. Mãe da pequena Liz, de fará 2 anos, em setembro, a loira revelou que tem sido cobrada pelos fãs para ter uma segunda gestação.



Em conversa ao site Quem, a esposa de Leo Santana frisou que sua prioridade atualmente é a carreira, mas que também não tem como ter um bebê por agora devido a idade da filha, que ainda está pequena.



"Eu me programo. Penso muito no meu trabalho, na minha carreira, na minha família. Quero curtir Liz e ela demanda muito da gente, né? Imagina eu grávida ali com uma nenenzinha no colo", disse.