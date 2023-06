Luana Piovani diz que homens sempre foram instrumentos: 'Fiz o que quis'

Luana Piovani disse, ao comentar relacionamentos passados, que homens "sempre foram instrumentos" em sua mão. Em entrevista ao videocast "Desculpa alguma coisa", a atriz disse que sua maior preocupação é com as mulheres e a luta delas para sobreviver e criar seus filhos.



"Minha maior preocupação são sempre as mulheres, não estou nem aí para os homens. Graças a Deus, eles sempre foram instrumentos na minha mão, sempre fiz o que quis com eles e pouco sofri. Mas me preocupo com as mulheres porque somos nós que estamos sendo massacradas e lutando para sobreviver", disse a atriz.