Luana Piovani fala sobre separação com Scooby: 'Sofro diariamente'

A atriz Luana Piovani, 47, estreia na próxima quinta-feira (21) a segunda temporada de "Luana é de Lua", no canal E!. Segundo a coluna de Anna Luiza Santiago, a artista abordou a separação com o ex-marido Pedro Scooby no programa de estreia.



"Mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver. É quase a maior aposta da vida. E é muito triste quando você vê que deu errado e que, por mais que tenha tentado, aquilo não funciona", diz Luana Piovani.