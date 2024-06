BAIANO NO NORTE

Lucas Pizane encara 18 horas de barco para chegar em Paritins, no Amazonas

O ex-BBB optou por viajar até o Amazonas em um barco que o levou para Parintins, aonde vai assistir pela primeira vez ao Festival mais conhecido do norte do país.

O evento vai contar com a apresentação de Isabelle Nogueira, a cunhã-poranga do Boi Garantido e, além dele, a colega de confinamento do Big Brother Brasil, Giovanna Lima, também estará no Festival.