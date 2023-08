Lucas Silveira diz 'procurar parceiros' para fazer show da Fresno em Salvador

O emo está de volta. Nx Zero fez neste sábado (29) show na Fonte Nova e ontem foi a vez de Restart - que não é exatamente emo - anunciar o retorno, com direito a apresentação em Salvador. Hoje (2) foi a vez de Pitty revelar que fará um show gratuito em setembro no Rio Vermelho.



Em meio a tantas apresentações na capital baiana, surgiu a cobrança para que uma das maiores expoentes do movimento, a banda Fresno, também retorne a Salvador, onde não toca desde 2015. Lucas Silveira, vocalista do grupo, foi questionado por um fã no Twitter e revelou o motivo para o sumiço.