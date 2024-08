CHEGOU AO FIM

Lucy Alves e Indira Nascimento acabam namoro: 'Não somos mais um casal'

Lucy Alves e anunciaram o término de seu relacionamento amoroso com Indira Nascimento por meio das redes sociais nesta sexta-feira, 23. As atrizes confirmaram a relação no dia 25 de fevereiro, após boatos de terem curtido o carnaval juntas em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.