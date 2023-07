Ludmilla desembarca em Salvador e se hospeda em suíte presidencial de famoso hotel

Ludmilla já chegou em Salvador. A bordo do seu jatinho, a cantora desembarcou na capital baiana na manhã desta sexta-feira (21) acompanhada da esposa, a dançarina e ex-bbb Brunna Gonçalves. De acordo com informações confirmadas pelo Alô Alô Bahia, a cantora e a esposa estão hospedadas em famoso hotel de luxo no centro da capital baiana. A artista brincou ao compartilhar imagens do seu quarto nas redes sociais: "cobertura nova em Salvador".

Os destaques do quarto são seus vários ambientes, como sala de estar, sala de TV, piscina privativa, copa & cozinha, banheiro com hidromassagem e terraço com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Até esta quinta-feira (20), o show estava, de acordo com apurações do Alô Alô Bahia, com os ingressos 90% vendidos para o espaço Backstage e 80% para a Arena. A área Vip (setor bar) já está com acesso esgotado. Os setores da festa são isolados e as entradas estão sendo vendidas pelo Sympla e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.