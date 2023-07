Luiz Caldas desfila sem público no Fortal e público reage: 'Inadmissível'

Um dos eventos mais conhecidos do Brasil, o Fortal, realizada em Fortaleza, ficou entre os assuntos mais comentados nesta sexta-feira (21), após um vídeo circular nas redes sociais mostrando o trio do cantor Luiz Caldas.



Nas imagens, o artista, considerado o pai do axé music, aparece tocando em cima do trio elétrico sem público no chão, nem fãs nos camarotes do evento. O famoso se apresentou nesta quinta-feira (20), mas a falta de pessoas curtindo o som chamou a atenção.