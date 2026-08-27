CULTURA

Luiz Caldas leva a força do Axé para festival de música em destino turístico da Bahia

Criador do Axé Music e figura marcante da programação do Festival Conexão ao longo dos anos, artista se apresenta no dia 6 de setembro ao lado de Alceu Valença e Monarka

D Da Redação

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:19

Luiz Caldas Crédito: Divulgação

Luiz Caldas é uma das atrações do Festival Conexão com o Paraíso, que acontece entre os dias 4 e 6 de setembro, em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia. Figura marcante do evento e presença recorrente em sua programação, o artista retorna ao festival no domingo, 6 de setembro, para uma apresentação no histórico Castelo Garcia d’Ávila, em uma noite que também contará com shows de Alceu Valença e Monarka.

Criador do Axé Music, Luiz Caldas chega ao festival com um repertório que celebra sua trajetória e a diversidade da música brasileira. Cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical, o artista baiano é reconhecido pela liberdade criativa e pela capacidade de transitar por diferentes ritmos e linguagens.

Sua trajetória está diretamente ligada à construção do Axé Music, movimento que transformou a música baiana em um dos principais fenômenos culturais do país. Desde então, Luiz Caldas mantém uma produção marcada pela mistura de ritmos, experimentação e pela busca constante por novas possibilidades dentro da música.

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Essa versatilidade aparece também nos trabalhos recentes, como o projeto “Voz & Violão”, que está percorrendo o país e apresenta uma faceta mais intimista de seu repertório, e “Piscadinha”, composição de Roberta Miranda gravada por Luiz para o Carnaval, com uma sonoridade dançante e voltada à celebração.

A participação no Conexão com o Paraíso acontece em um momento de intensa atividade para Luiz Caldas e ganha um cenário especial. O Castelo Garcia d’Ávila, um dos principais patrimônios históricos da Bahia, será palco da programação musical durante o feriado da Independência.