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Luiz Caldas leva a força do Axé para festival de música em destino turístico da Bahia

Criador do Axé Music e figura marcante da programação do Festival Conexão ao longo dos anos, artista se apresenta no dia 6 de setembro ao lado de Alceu Valença e Monarka

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Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:19

Luiz Caldas
Luiz Caldas Crédito: Divulgação

Luiz Caldas é uma das atrações do Festival Conexão com o Paraíso, que acontece entre os dias 4 e 6 de setembro, em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia. Figura marcante do evento e presença recorrente em sua programação, o artista retorna ao festival no domingo, 6 de setembro, para uma apresentação no histórico Castelo Garcia d’Ávila, em uma noite que também contará com shows de Alceu Valença e Monarka.

Criador do Axé Music, Luiz Caldas chega ao festival com um repertório que celebra sua trajetória e a diversidade da música brasileira. Cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical, o artista baiano é reconhecido pela liberdade criativa e pela capacidade de transitar por diferentes ritmos e linguagens.

Sua trajetória está diretamente ligada à construção do Axé Music, movimento que transformou a música baiana em um dos principais fenômenos culturais do país. Desde então, Luiz Caldas mantém uma produção marcada pela mistura de ritmos, experimentação e pela busca constante por novas possibilidades dentro da música.

Luiz Caldas

Luiz Caldas por Márcio Santos/divulgação
Luiz Caldas por Maysa Polcri/ Divulgação
Luiz Caldas por Ana Albuquerque/CORREIO
Luiz Caldas por André Fofano - Divulgação
Luiz Caldas por André Fofano
Luiz Caldas por divulgação
Luiz Caldas por andré fofano
Luiz Caldas por Reprodução
Luiz Caldas por Divulgação
Luiz Caldas por Divulgação
Luiz Caldas por divulgação
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Luiz Caldas por Márcio Santos/divulgação

Essa versatilidade aparece também nos trabalhos recentes, como o projeto “Voz & Violão”, que está percorrendo o país e apresenta uma faceta mais intimista de seu repertório, e “Piscadinha”, composição de Roberta Miranda gravada por Luiz para o Carnaval, com uma sonoridade dançante e voltada à celebração.

A participação no Conexão com o Paraíso acontece em um momento de intensa atividade para Luiz Caldas e ganha um cenário especial. O Castelo Garcia d’Ávila, um dos principais patrimônios históricos da Bahia, será palco da programação musical durante o feriado da Independência.

Em sua quinta edição, o festival reúne música, cultura, turismo e experiências em diferentes espaços de Praia do Forte. Para Luiz Caldas, a apresentação representa mais um encontro entre sua música e o público baiano, em um evento que valoriza a cultura, a história e os diferentes caminhos da música brasileira.

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