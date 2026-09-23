LITERATURA

Luiz Marfuz lança seu primeiro livro de ficção

Ratoeira Perfumada será apresentado ao público nesta quarta (23) no MAC_BAHIA

Doris Miranda

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 06:00

O dramaturgo e escritor Luiz Marfuz Crédito: Diney Araújo

Toda busca esconde uma armadilha. É a partir dessa provocação que Luiz Marfuz constrói Ratoeira Perfumada, seu primeiro livro de prosa de ficção, que será lançado hoje (23), no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA), na Graça.

Publicada pela Editora Patuá, a obra reúne contos em que situações aparentemente comuns abrem frestas para o inesperado, colocando personagens diante de suas próprias contradições. Dramaturgo, encenador, pesquisador e professor da Escola de Teatro da Ufba, Marfuz chega à prosa de ficção justamente no ano em que completa 50 anos de dedicação ao teatro. “Foi uma feliz coincidência. O livro era para sair em 2024, quando comecei a escrever a peça sobre Padre Pinto, que estreou com atores e atrizes do Teatro Oficina em 2025. Não à toa, dois contos têm religiosos como personagens”, conta Marfuz.

A nova publicação amplia uma trajetória construída entre a criação artística, a pesquisa e a reflexão sobre a cultura, sem abandonar a escuta atenta do cotidiano que atravessa sua produção. “Embora haja esse percurso exploratório de múltiplas linguagens, talvez, o aspecto da busca, das armadilhas do autoengano, é o que mais me interessa. Essa ideia de que você nem sempre encontra o que está procurando, mas uma outra coisa que ainda não sabe e ter de lidar com uma realidade que desconhece”, analisa o autor.