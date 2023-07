Madonna compartilha primeiras fotos durante recuperação de infecção bacteriana

Madonna voltou as redes sociais nesta terça-feira, 18, após ser internada devido a uma infecção bacteriana e adiar a turnê Celebration. No Instagram, ela compartilhou algumas fotos durante seu período de recuperação.



Além de selfies nos stories, a cantora publicou uma foto com um buquê de rosas e, na legenda, escreveu a seguinte reflexão:



"Uma única rosa pode ser o meu jardim. Um único amigo, meu mundo". Na semana passada, a cantora compartilhou um comunicado sobre seu estado de saúde e novas datas de seus shows.