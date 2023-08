Mãe de Angus Cloud diz que ator não se matou: 'Overdose acidental'

Lisa, mãe de Angus Cloud, que morreu aos 25 anos em 31 de julho, negou que o filho tenha se matado. Em uma postagem no Facebook, ela declarou acreditar que está "abundantemente claro" que a morte do filho foi acidental, ainda que tenha sido por uma possível overdose.



No dia da morte do ator, que ficou conhecido por interpretar Fezco na série Euphoria, sua mãe ligou para a emergência por volta das 11h30 quando encontrou o filho desacordado, e relatou às autoridades uma possível overdose e o fato de que o jovem estava sem pulso. O fato ocorreu cerca de uma semana após o pai do ator ter morrido.