Mãe de Angus Cloud ligou para emergência e relatou possível overdose

A mãe do ator Angus Cloud, morto aos 25 anos nesta segunda-feira, 31, ligou para a polícia por volta das 11h30 ao encontrar o filho desacordado. Ela relatou às autoridades uma possível overdose e que o jovem estava sem pulso. A informação foi divulgada pelo TMZ.



O artista que interpretou o personagem Fezco na série Euphoria entre 2019 e 2022 foi declarado morto no local. Um fonte próxima da família revelou que o ator estava lutando com problemas de saúde mental e o luto pela perda do pai, que morreu na última semana.