Mãe de Kevinho é internada em hospital de SP: 'Não vamos desistir'

Kevinho revelou que a mãe, Sueli Azevedo, encontra-se internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 18, o cantor compartilhou uma carta aberta, homenageando a mãe.



Sem revelar o diagnóstico, o cantor apenas disse que Sueli está passando por uma "doença maldita" e mostrou registros da mãe na cama do hospital.



"Mãe, queria dizer primeiramente que você é e sempre vai ser o meu alicerce e o que sinto por você é inexplicável! Muito obrigado por tudo que você fez e faz e por ser nossa força todos os dias, saiba que vejo em você um poço de fé e esperança. É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem", escreveu.