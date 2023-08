Mãe de Larissa Manoela confunde candomblé com espiritismo durante ataque em conversa

A conversa entre Silvana Taque e Larissa Manoela ainda tem gerado repercussão nacional. No entanto, enquanto todos achavam que tinha apenas o recado grosseiro da mãe, a Globo acabou omitindo outra parte do print exibido no Fantástico.



A continuação da mensagem de Silvana acabou vazando nas redes sociais na noite desta segunda-feira (21), onde mostra a mãe da atriz praticando intolerância religiosa, confundindo religião de matriz africana com o espiritismo.