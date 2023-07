Mãe de Marília Mendonça revela que neto a chama de “mãe” e conta sonho especial com a filha

Em entrevista para o Léo Dias, no Fofocalizando, Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, revelou como está sendo a criação do neto, Léo. Na época da morte da cantora, em novembro de 2021, o menino tinha apenas um ano. Ele é fruto do relacionamento da Rainha da Sofrência com Murilo Huff.



Ruth mantém os cuidados com o neto divididos com o pai, mas ela contou que em alguns momentos, o menino a chama de "mãe". No entanto, revelou que ficou sentida quando aconteceu, mas entendeu e aceitou a necessidade da criança.