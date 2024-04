DO AFRO FASHION DAY PARA O MUNDO

Mãe e filha baianas sobem às passarelas e estreiam juntas na SPFW para Amapo Jeans

Em 2022, Rosangela e Iende desfilaram juntas no Afro Fashion Day, a passarela mais negra do Brasil

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 14:43

Rosangela e Iende desfilaram juntas no SPFW Crédito: Divulgação

Mãe e filha, ambas leoninas, Iende e Rosangela compartilham mais do que o o laço sanguíneo e o signo: ambas realizaram juntas o sonho de subir à passarela do São Paulo Fashion Week. As duas participaram do desfile da marca Amapo Jeans.

Iende que está em São Paulo, há pouco mais de um mês, para potencializar sua careira como atriz, modelo e apresentadora, afirma que este é um importante passo para alavancar a sua carreira, dada sua trajetória até aqui. “Eu estudava passarela assistindo os desfiles da Fashion Week, na minha sala de madrugada, pois não tinha espelho grande e esperava anoitecer para me ver no reflexo da janela. Estar nessa passarela é muito significativo, além de ser uma pessoa preta, [sou] oriunda de projetos sociais e não binário, mais uma vez realizo um sonho ao lado da minha mãe”, conta.

Não é a primeira vez quem elas realizam sonhos juntas: em 2022, Rosangela e Iende desfilaram juntas no Afro Fashion Day, a passarela mais negra do Brasil. Além do evento realizado pelo jornal CORREIO*, em 2020, participaram do Beleza Black Bahia, realizado pela agência One Models. Na ocasião, ambas ficaram em 3º lugar nas suas respectivas categorias.