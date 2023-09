Maestro convoca público para coral com 500 vozes neste final de semana em Salvador

O espetáculo do Maestro Gabriel Machado chega ao nordeste com o objetivo de formar um coral com 500 vozes. Crédito: Divulgação

Acontece neste final de semana, em Salvador, a primeira edição da turnê “Vem Cantar” no nordeste. Velha Infância, o grande sucesso interpretado pelo grupo Tribalistas, será a canção principal trabalhada pelo maestro Gabriel Machado no evento inédito que acontecerá neste domingo (3) no Teatro Salesiano.



A capital baiana será a terceira cidade brasileira a receber a turnê, que tem levado milhares de pessoas em todo o Brasil a participarem de um coral, sem necessariamente saberem cantar profissionalmente. O conceito surgiu a partir de uma observação do maestro Gabriel Machado, após ter percebido o baixo número de brasileiros que têm a oportunidade de fazer parte de um coral ou, simplesmente, de aprender a cantar.

Após passagens por Curitiba e Belo Horizonte, o espetáculo chega ao ao nordeste com o objetivo de formar um coral com 500 vozes. O “Salvador, Vem Cantar!” é um espetáculo no qual a plateia será a estrela, com a formação de um incrível coral com centenas de vozes. O público entra, o maestro ensina uma música na hora e a mágica acontece formando um coral magnífico e emocionante! O convite é para todos e todas, principalmente aqueles que acreditam não saberem cantar.

“Não importa se você é tímido ou acha que não sabe cantar, você pode participar! No final, gravaremos um vídeo cantando a música trabalhada. Todos irão se divertir e voltar para casa se sentindo incríveis!”, afirma o maestro.

O início do conceito

Depois de passar uma temporada nos EUA para a realização de um mestrado, Gabriel Machado retornou ao Brasil com um lema claro: espalhar mais o canto pelo país. Se nos EUA mais de 10% da população canta em coral, por que no Brasil o cenário é tão diferente, com tão poucos coros? Seria por falta de vontade de cantar do brasileiro ou por falta de oportunidades? Após um trabalho intenso de divulgação do canto coral, milhares de participantes em coros virtuais, eventos de canto coral presenciais com centenas de participantes em Belo Horizonte e Curitiba, ficou claro que o brasileiro gosta, e muito, de cantar. Basta a oportunidade existir.

Serviço:

O quê - Salvador, Vem Cantar!

Quando – 03.09, das 19h às 21h.

Onde - Teatro Salesiano (Praça Conselheiro Almeida Couto, nº 347 - Nazaré).

Ingressos - valores do segundo lote: R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira).

Vendas através do https://www.guicheweb.com.br/salvador-vem-cantar_24714