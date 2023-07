Maglore faz show em Salvador nesta sexta (21); assinantes do Correio têm 40% de desconto

Navegando por ambientes que atualizam tons de décadas passadas, a Maglore chega a 2023, após cinco discos em estúdio e um registro ao vivo, inquieta, ativa e renovada. Assim como foi em “III”, o nome do quinto álbum de inéditas é “V”, lançado no segundo semestre de 2022, cuja turnê passa por Salvador mais uma vez no próximo dia 21 de julho, no Largo Quincas Berro d’Água, agora com um repertório estendido, abrangendo várias fases da banda. Os ingressos já estão à venda e assinantes do Clube CORREIO tem desconto de 40%.