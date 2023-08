Maíra Cardi associa bolo de chocolate a doenças e é acusada de 'terrorismo nutricional'

Maíra Cardi agitou as redes sociais com a sua opinião sobre a alimentação. Ao publicar um vídeo com uma receita de bolo de chocolate nesta quarta-feira, 9, a coach de emagrecimento foi acusada de ‘terrorismo nutricional’.



Em tom irônico, a influenciadora descreveu os ingredientes que contemplavam a receita e disse que o resultado causaria diversas doenças ao consumidor, tais como: Alzheimer, diabete, inflamação no intestino, problemas cardíacos, doença celíaca, gordura visceral, osteoporose, obesidade, entre outras.