Mais um bom motivo para passar uma tarde em Itapuã

Restaurante Mistura Farol de Itapuã aposta num cardápio com base nos frutos do mar

Ronaldo Jacobina

Publicado em 7 de março de 2026 às 05:00

Bufê à quilo de sexta a domingo Crédito: Divulgação

O Mistura Farol de Itapuã acaba de fazer 32 anos e para comemorar incrementou novos pratos, instalou um forno de pizza - que vem fazendo o maior sucesso - e expandiu o seu cardápio executivo para rodar nos três turnos, sete dias na semana, valendo dois preços fixos: R$ 105 no almoço, e R$ 124 no jantar.

Camarão Carabineiro com capellini, tartar e creme do coral Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Neste mês de março, as opções para o horário do almoço deste menu de menor custo são: Risotto all Salto com Gamberetti al Fumento ou Melazane all Parmigiana, na entrada; Reginette al Sugo di Gamberi com Mazzancolla ou Tagliata di Manzo com Risoto al Rosmarino e Limon, como sugestões de pratos principais.

Polvo Grelhado com batata rústica e cebola roxa regada ao vinho Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Tanto no almoço como no jantar (os menus estão descritos nas redes sociais do restaurante), o combo do Menu Executivo oferece duas sugestões de sobremesa a escolha do cliente: Mimosa ao Limoncello com Pão de Ló e Creme de Limão ou Crostata de Chocolate e Morango com Brigadeiro.

Robalo Aberto na Brasa com verduras grelhadas e salsa verde Crédito: Divulgação

Mas esse não é o único molho que o Mistura tem para temperar uma gostosa Tarde em Itapuã. De sexta a domingo, a casa, cujo cardápio é assinado pela chef Andrea Ribeiro - autora também do menu do Mistura Contorno - oferece um bufê de frutos do mar frescos que funciona como uma ilha de antepastos e reúne lagosta, camarão, polvo, lula e outros víveres marítimos. Neste serviço o valor é calculado por quilo.

Risotto Salteado com Camarões e Bisque no Menu Executivo Crédito: Divulgação

Mas o grande trunfo da casa é sua cozinha praiana que vai dos pratos típicos baianos, como moquecas e ensopados, aos autorais, produzidos com muita técnica, criatividade e sabor, como o robalo feito na brasa e servido com verduras grelhadas. O resultado é um prato leve, saudável, mas com muito sabor.

Lagosta Gratinada com Funghi Fresco e Purê de Batata Gratinados Crédito: Divulgação

Este, assim como outras criações da casa podem ser compartilhados, especialmente se você já provou uma das bem elaboradas entradas do cardápio executadas pelo chef João Carvalho, que está há mais de três décadas por lá. É o caso do Plateau Royal, que traz carabineiro, ostras, lagosta, vieira, atum e mexilhões.

Mimosa ao Limoncello com Pão de Ló e Creme de Limão - Menu Executivo Crédito: Divulgação

Mas o que me levou lá na última quinta-feira (05) foi a Mariscada que está no cardápio desde que abriu as portas e que mora na minha caixa de memórias afetivas. Estava certo que seria ela a ser revisitada, mas as novidades eram tantas, e tão especiais, que acabei deixando aquela preciosidade para uma próxima visita. Que por sinal, já vou programar com outras três pessoas, já que o prato serve bem até quatro pessoas. Falta apenas fechar a mesa, alguém se habilita?

Reginette Al Sugo di Gamberi con Mazzancolla Crédito: Divulgação

Serviço:

Mistura – Farol de Itapuã

@mistura.restaurantes