Mais um término: Mel Maia anuncia fim do namoro com MC Daniel

Depois do fim do relacionamento de Bella Campos e MC Cabelinho, assunto que repercutiu nas redes sociais, outro casal também anunciou o fim do namoro pouco depois de uma reconciliação: Mel Maia e MC Daniel.



A atriz da Globo publicou no Instagram nesta terça-feira (29) que não é mais namorada do funkeiro. O anúncio veio após boatos de que os dois não estavam mais juntos depois de Mel não aparecer no aniversário do cantor nos últimos dias.