Maitê Proença anuncia venda de apartamento de R$ 4,9 milhões nas redes sociais

A atriz Maitê Proença surpreendeu e divertiu os seguidores no Instagram ao decidir anunciar a venda de um apartamento no Rio de Janeiro através da plataforma de rede social nesta quarta-feira (9). "Alguém ainda lê classificados?", questionou ela no vídeo publicado. O imóvel, localizado em Copacabana e com vista para o mar, está avaliado em R$ 4,9 milhões.



O apartamento tem 300 metros quadrados e fica no famoso Edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace. "Estou vendendo um apartamento em que morei durante muitos anos, o que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros no mesmo prédio é a luz", explicou a atriz ao mostrar fotos do imóvel.