Majur e Josué Amazonas anunciam separação: 'Temos sonhos distintos'

Majur anunciou o fim do seu casamento com Josué Amazonas nesta segunda-feira (18). A cantora e o coreógrafo estavam juntos há 4 anos. Eles ficaram noivos em 28 de junho de 2021, Dia do Orgulho LGBTQIAP+ e se casaram no civil em agosto de 2022. Em 26 de setembro do ano passado, Majur e Amazonas juntaram amigos e familiares para uma cerimônia religiosa de matrizes africanas na Praia do Flamengo, em Salvador.



"Em consideração a nossa história, ao nosso amor nesses 4 anos e ao amor de vocês para com a gente, viemos comunicar que decidimos não continuar o nosso relacionamento enquanto casal, nesse momento de nossas vidas. Sim, nos casamos praticamente ontem e foi o casamento mais lindo do mundo, sem dúvidas. Não há arrependimentos quando se vive a verdade. E foi tudo verdade", escreveu a cantora no Instagram.