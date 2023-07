Mano Brown recebe Gil para bate-papo sobre ancestralidade, política e música

O rapper Mano Brown, líder do Racionais MCs e apresentador do podcast Mano a Mano, recebeu o cantor e compositor Gilberto Gil para um bate-papo sobre ancestralidade, política e música. Durante cerca de duas horas de conversa, que está disponível na íntegra no Spotify, o artista baiano falou sobre a Bahia, suas referências africanas, seu engajamento com a política institucional e os desafios que enfrentou como ministro da Cultura, entre outros assuntos.

Na ocasião, Gil destacou a importância da história da África ser divulgada para além do que se aprende sobre o período colonial. Ele revelou também que, atualmente, dentro da cena musical negra, tem acompanhado diferentes estilos: "Tenho ouvido todos vocês, os meninos do funk, rap, os improvisadores e os repentistas novos, assim como você, Brown [...] Eu também tenho prestado muita atenção nas meninas novas, que adotaram uma suavidade vocal como elemento expressivo". Sobre as questões atuais de raça no Brasil, ele complementa: "Hoje, é positivo [...] a capacidade de denúncia tem melhorado no mundo inteiro".