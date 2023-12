Manoel Soares conta que teve casa assaltada, reagiu e brigou com criminoso

Manoel Soares contou ter passado por momentos de tensão na última segunda-feira, 18. O apresentador teve sua casa, em São Paulo, invadida por um assaltante e, para defender sua família, chegou a entrar em luta corporal com o bandido.



"Foi um momento de pânico, mas graças a Deus eu tive controle emocional para contornar a situação", disse o apresentador ao programa A Tarde é Sua.



Manoel estava em casa com quatro filhos, o genro e uma funcionária. De acordo com o apresentador, o bandido aproveitou um momento de descuido da mulher e a rendeu, entrando na residência, onde pegou os celulares de todos que estavam lá dentro.