Mansão da mãe de Beyoncé é invadida e bandidos levam R$ 5 milhões

A mansão luxuosa da mãe de Beyoncé, Tina Knowles, foi invadida. A matriarca da família, de 69 anos, teve um prejuízo de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,9 milhões).



Segundo o site TMZ, os assaltantes entraram na residência que fica em Los Angeles, na Califórnia, e levaram dinheiro vivo, além de joias que estavam em um cofre.



O roubo aconteceu na quarta-feira (5), mas a informação do crime só foi divulgada no domingo (9). No momento da ação, a mãe da cantora de 41 anos não estava na casa. A polícia investiga como os assaltantes levaram os pertences sem serem pegos pelo sistema de segurança do local.