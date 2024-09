POLÊMICA EM ABRIL

Manu Bahtidão revela que confusão no aniversário da filha de Viih Tube virou caso de Justiça; entenda

A cantora Manu Bahtidão revelou que a confusão no aniversário da filha de Viih Tube com Eliezer foi parar na Justiça. A situação foi contada durante a participação da artista no quadro “Se Beber, Não Fale”, do Sabadou com Virginia (SBT) do último sábado (28).