Marcelo Sangalo posta vídeo praticando wakeboard na Flórida

"Não tem a ver com a grana, tem a ver com as escolhas. Ele sabe que ele pode ter a prancha, mas tenho que ensinar ele a fazer as escolhas. Da próxima vez que ele for fazer uma escolha, ele vai equilibrar os desejos dele. Acho massa que o Marcelo se movimente nesse sentido. Aí o Gabriel Medina, lindo e fofo, mandou a prancha", contou a mamãe Ivete sobre o episódio.