MÚSICA

Marcia Castro lança disco na sexta (27) e faz Roda de Samba Reggae no sábado (28)

Cantora se apresenta na Casa Rosa com repertório de clássicos do carnaval

Doris Miranda

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 06:00

Marcia Castro Crédito: Karina Zambrana

O astral da alta estação em Salvador ganha um ponto de referência neste sábado (28). É que Marcia Castro apresenta na Casa Rosa, Rio Vermelho, uma edição especial da Roda de Samba Reggae, projeto que há dois anos vem se consolidando na agenda de verão da cantora.

No show, Castro celebra o legado do gênero para a cultura baiana, além de apresentar suas versões para grandes clássicos que se tornaram hinos da música produzida no estado. Ainda no repertório, a baiana apresentará algumas canções presentes em UDD71, EP que reúne canções que mergulham na Salvador contemporânea.

No repertório, canções como Crença e Fé e Selva Branca são apostas certas no setlist da artista. O sucesso da Roda de Samba Reggae rendeu o registro em audiovisual e álbum do projeto, além de ter ocupado espaços históricos da cidade com o público lotando os shows.

Cantora com mais de três décadas de estrada na música baiana, do samba reggae à MPB, Marcia Castro tem uma trajetória que passa pelos palcos do Brasil, sobretudo no verão soteropolitano, além de apresentações internacionais. Ao longo da carreira, já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Daniela Mercury.

Capa do EP UDD71 Crédito: divulgação

Som de salvador

Nesta sexta (27), Marcia Castro lança UDD71, seu novo EP autoral, um trabalho que mergulha na Salvador contemporânea e transforma a energia da cidade em música para dançar, celebrar e viver os afetos. Com sete faixas e participações especiais de Liniker, Mãeana e Márcia Short, o disco reúne ritmos e sonoridades que dialogam com a tradição e a inventividade da música baiana.

UDD71 carrega a energia e as experiências vividas pela artista à frente da Roda de Samba Reggae, celebrando a força dos encontros, a dança, o movimento dos corpos e a alegria coletiva. Tudo isso atravessa o novo repertório, que traduz essas vivências em uma linguagem musical própria, conectada a cidade e às relações afetivas que fazem parte de seu cotidiano.

O título do EP brinca com uma expressão familiar aos baianos, “o DDD é 71”, transformando o código de área de Salvador em identidade musical. Nas canções, a cidade aparece em suas diferentes expressões e na maneira singular como a música atravessa a vida de quem vive e experimenta Salvador.

O formato de compacto também faz parte da proposta. Inspirado nos discos curtos que embalavam os verões de antigamente, UDD71 reúne composições que celebram a estação mais quente do ano. Música para a rua, para o mar, para a festa, para os encontros e para cantar junto.

As participações especiais ampliam o universo musical do projeto. Liniker, uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea, Mãeana, artista que vem construindo uma trajetória singular na cena nacional, e Márcia Short, referência da música afro-baiana, somam suas identidades ao repertório, criando encontros entre diferentes gerações, linguagens e experiências.

“Esse disco nasce da minha relação com Salvador, com a música que acontece nas ruas, com a dança, com os afetos e com a alegria de estar junto. A experiência da Roda de Samba Reggae também me trouxe uma percepção muito forte dessa energia coletiva, do corpo e da celebração. UDD71 tem muito desse sentimento, dessa Salvador viva, criativa, afetiva, que se movimenta e se reinventa o tempo inteiro”, diz Marcia.