Marco Luque retorna a Salvador com apresentação no Teatro Sesc Casa do Comércio

Marco Luque retorna à Salvador. Crédito: Divulgação

Após o sucesso das apresentações que realizou, em agosto, na sala principal do Teatro Castro Alves, o ator e humorista Marco Luque, retorna à Salvador, para apresentar o espetáculo ‘Dilatados’, no qual apresenta histórias cômicas dos seus mais carismáticos personagens, como o “serumaninho” Mustafary e o motoboy paulistano Jackson Faive.



A apresentação acontece nos dias 09 e 10 de dezembro (sábado e domingo), no Teatro Sesc Casa do Comércio. No sábado, dia 09, a apresentação acontece às 21h00. No domingo, dia 10, a apresentação acontece às 20h00. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e através do site da Sympla.

Em “Dilatados”, Marco Luque apresenta um espetáculo mais intimista, com novas e hilárias histórias de dois personagens bem conhecidos do público. Ele conta as façanhas de Jackson Faive, o motoboy paulistano mais famoso do Brasil, e Mustafáry, um vegetariano irônico e controverso, que prega a sustentabilidade do Planeta, e diz amar a natureza e os animais (especialmente o serumaninho, cachorro que encontrou na praia e cujo vídeo teve milhões de visualizações na internet).

Ele já passou pela bancada do CQC (TV Band), pelo Altas Horas, Nova Escolinha do Professor Raimundo, Cinema, Minisséries, etc. 350.000 mil espectadores já o prestigiaram em apresentações no Brasil e nos EUA, tem 8.000 milhões de seguidores no Twitter, 1.100 milhões no YouTube, 5.800 milhões no Facebook e 2.300 milhões no Instagram.