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Maré literária toma conta de Paripe em feira literária

Evento oferece programação com arte e literatura em escola pública no Subúrbio Ferroviário

Doris Miranda

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 06:00

Evento acontece de terça (17) a quinta (19), no Colégio Estadual de Tempo Integral Barros Barreto Crédito: divulgação

A literatura como caminho de encontro entre histórias, gerações e territórios é a proposta da Feira Maré Literária, que realiza uma programação gratuita e diversa de hoje (17) a quinta (19), no Colégio Estadual de Tempo Integral Barros Barreto, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Com o tema Palavra Corrente: Tempo de Navegar, o evento reúne escritores, artistas, educadores, estudantes e agentes culturais baianos em uma programação que articula literatura, memória, ancestralidade e diferentes linguagens artísticas.

A iniciativa tem como ponto de partida a valorização da produção cultural do Subúrbio Ferroviário e de Ilha de Maré, reconhecendo a potência das narrativas construídas nesses territórios. A proposta é aproximar o público da literatura por meio de experiências que vão além dos livros, contemplando histórias orais, saberes tradicionais, expressões artísticas e produções autorais de diferentes gerações.

“A Feira Maré Literária nasceu da vontade de criar um encontro com a literatura a partir das histórias e da produção cultural do Subúrbio Ferroviário e da Ilha de Maré. São lugares onde a palavra está nos livros, nas histórias dos mais velhos, nos saberes das mulheres quilombolas, no trabalho das bordadeiras e na criação dos jovens”, afirma Sabrina Andrade, coordenadora geral da feira.

A escolha de uma escola pública como sede também faz parte da proposta de democratização do acesso à cultura. Localizado em Paripe, o colégio receberá atividades distribuídas entre auditório, salas de oficinas, espaço infantil e palco principal. A ideia é aproximar a programação dos estudantes, educadores e moradores da região, fortalecendo a circulação de cultura em diferentes áreas da cidade.

Programação

Durante os três dias, o público poderá acompanhar mesas de bate-papo, lançamentos, performances, contações de histórias, oficinas e apresentações artísticas. Entre os destaques do primeiro dia estão a mesa A Poética das Águas, com mediação de Bruno Santana e participação de Meg Heloise e Lucas de Matos, a performance/exposição Amuleto em Travessia, além do Sarau da Onça, que encerra a programação do dia no palco principal.

Na quarta, a programação inclui a mesa Leituras em Movimento: Juventude, Tempo e Imaginação, mediada por Anderson Shon, com Dejanira Rainha e Lorena Cerqueira. Também estão previstas oficinas de livro artesanal e contação de histórias, apresentação de Déi Ferreira e do Coletivo Varal de Cordel e samba de roda com o Grupo do Subúrbio.

Na quinta, o universo dos quadrinhos, da ilustração e da cultura pop ganham espaço na mesa Nos Limites do Papel, o Infinito: Narrativas do Imaginário Nerd, mediada por João Mendes, com Ingrid Gomm e Isabela Ismile. A programação também contempla oficina de HQ e ilustração, atividades ligadas à cultura Ballroom e uma roda de conversa com o Coletivo Obras Brutas.

O encerramento terá batalha de slam dos estudantes e apresentação do Slam das Minas, valorizando a palavra falada e a produção poética da juventude. A expectativa da organização é que a feira fortaleça o vínculo entre leitura, criação e comunidade, incentivando o público a reconhecer suas próprias histórias como parte da produção cultural e literária da cidade.

Formação e incentivo

As atividades da Feira Maré Literária começaram em outubro de 2025, com um ciclo de oficinas formativas em escolas públicas, bibliotecas e espaços culturais de Paripe, São Tomé de Paripe, Fazenda Coutos e Ilha de Maré. Foram realizadas oficinas de criação de zines, com Tainah Cerqueira, e a oficina HQs da Vida Real, com Daniel Cesart, que estimularam os participantes a transformarem experiências pessoais em narrativas e publicações.

A curadoria prioriza autores negros e baianos, especialmente da Região Metropolitana de Salvador, considerando a diversidade de raça, gênero, idade e território. A proposta também promove o diálogo entre a produção literária contemporânea e os conhecimentos de griôs, bordadeiras, educadores e comunidades quilombolas.

“Queremos reunir essas experiências e valorizar quem já produz nesses territórios, abrindo espaço para outras pessoas começarem também”, destaca Sabrina.