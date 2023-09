Mari Saad e Rômulo Arantes Neto ficam noivos em viagem à Bahia

Mari Saad e Rômulo Arantes Neto ficaram noivos. O anúncio foi feito através de um postagem em conjunto no Instagram, neste sábado (23). Depois de passarem alguns dias em Salvador, onde a criadora de conteúdo digital e empresária teve compromissos profissionais, seguiram para o sul da Bahia. O casal está hospedado no TXAI Resort Itacaré, onde o pedido foi feito.



"Noivos. Estou tão feliz! Eu acordei achando que comemoraríamos a nossa data de namoro e fui surpreendida do jeito mais lindo, com esse pedido de casamento logo cedo, junto com o nascer do sol nesse lugar tão especial para a gente! Muito feliz de compartilhar com vocês esse momento da nossa nova história!", escreveu Mari na legenda da publicação. O casal anunciou o relacionamento em março do ano passado.