HOMENAGEM

Maria Bethânia recebe título de Doutora Honoris Causa da Federal do Ceará

Artista fez discurso, agradeceu e falou da necessidade de "ampliar o lugar das mulheres na sociedade civil brasileira"

A entrega do título ocorreu em uma Concha Acústica lotada de fãs e foi mediada pelo reitor Custódio Almeida. Durante a cerimônia, ele sugeriu que a artista coroasse a si mesma com o símbolo doutoral. “Em geral, é o reitor quem coloca (o símbolo doutoral), mas uma rainha coroa a si mesma”.

Bethânia estava em Fortaleza para um show com o irmão Caetano Veloso, na Arena Castelão, com a turnê "Caetano e Bethânia Tour", que tem arrastado multidões em estádios pelo país.

O discurso de Maria Bethânia na UFC aconteceu horas depois do início da cerimônia, que contou com a presença do ministro da Educação Camilo Santana e do governador do Ceará Elmano de Freitas. Durante a fala, a artista se colocou como representante da classe trabalhadora brasileira.