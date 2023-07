Maria Menezes volta a cartaz na Casa do Comércio

Maria Menezes faz seu primeiro espetáculo solo. Crédito: divulgação

Depois de uma temporada de estreia com sessões esgotadas, Maria Menezes volta a cartaz com a comédia Maria Ao Vivo! (ou Mamãe Tá Aqui) no Teatro SESC-Casa do Comércio, que recebe o espetáculo todas as quintas, sempre às 20h.



Com encenação de João Sanches e texto construído em parceria entre ele e a atriz, a montagem traz Maria interpretando a si mesma e a diversas personagens, fazendo uma analogia entre as etapas mais importantes da sua vida e os ciclos de uma máquina de lavar.

Misturando comédia e lirismo, vida real e ficção, Maria expõe vivências pessoais e percepções da mulher contemporânea, aproveitando sua experiência de escuta e de interação com o público das ruas para tocar em temas como casamento, gravidez depois dos 40 e vida profissional. Leve e divertido, o espetáculo também tem emocionado as pessoas com suas reflexões poéticas sobre a existência humana e as escolhas da vida. “Há 15 anos frequento diversos bairros de Salvador com o microfone na mão, ouvindo história. Agora, estou compartilhando as minhas próprias histórias”, diz.