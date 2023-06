Mariana Rios choca web ao revelar surdez parcial devido à doença autoimune

Mariana Rios revela surdez parcial. Crédito: YouTube

A atriz Mariana Rios, de 37 anos, conhecida por fazer papéis famosos na Globo, revelou durante um podcast nesta segunda-feira (19) que tem surdez parcial.



Atualmente trabalhando como apresentadora da Record TV, a empresária, atriz e cantora contou que em 2022 perdeu 30% da audição do lado esquerdo após descobrir a Síndrome de Mérière, provocada pelo aumento da pressão no ouvido.



No bate-papo com o podcast Vênus, no YouTube, Mariana contou que precisa controlar o estresse e ansiedade porque ela pode perder ainda mais a audição, podendo ficar 100% surda de um lado da cabeça.

"Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição", revelou.

A condição de saúde da atriz acaba interferindo no trabalho diário da artista, que precisa sempre usar fone de ouvido em shows e durante a apresentação dos programas. Com isso, Mariana tem de usar o aparelho apenas do lado direito para conseguir escutar com mais precisão as notas musicais e o que o diretor da televisão conversa com ela.