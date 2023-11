Mariano é visto sem aliança e Jakelyne explica decisão do noivo

O casal de ex-participantes de “A Fazenda” Mariano e Jakelyne viralizaram na última semana após anunciarem o noivado durante viagem para as Ilhas Maldivas.Com uma aliança feita em ouro branco e cravejada com um diamante, a modelo e ex-Miss Brasil precisou explicar o motivo do noivo não usar o anel de compromisso.



“Oh cobrança chata, meu povo! Nem sabíamos que o homem usava aliança de noivado. Fomos pesquisar para entender e vimos que usa quem quer, ou seja, não é uma obrigação”, disse a influenciadora em publicação no Instagram nesta terça-feira, 21.