FAMOSOS

Marido de Sasha revela usar acervo pessoal da sogra, Xuxa, para seus clipes

"Tem alguns dançarinos com figurinos dela e, no próximo clipe, tem algumas coisas do cenário dela. Isso é um spoiler, eu nunca falei. Com certeza, as pessoas vão perceber ali que os cenários são bem específicos", disse em entrevista ao podcast PodDelas.