Marido de Tatá Werneck entra no elenco de 'Terra e Paixão'

O ator Rafael Vitti vai trabalhar pela primeira vez com a esposa, Tatá Werneck. Os dois vão estar na mesma novela, Terra e Paixão, folhetim das 21h da Globo. O artista será um engenheiro que chegará na cooperativa.



Segundo a colunista do jornal O Globo, Anna Luiza Santiago, Rafael será Hélio, e chegará para animar a novela. A trama conseguiu bater o recorde de 29 pontos entre os dias 10 a 15 de julho.



A última passagem de Rafael pela Globo foi em "Além da Ilusão". Outra pessoa que vai entrar no folhetim será Alexandra Richter, que interpretará Nice, uma mulher religiosa que ficará tomando conta do bar de Cândida (Susana Vieira) após alegar ser herdeira da falecida.