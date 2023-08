Mariene de Castro e Roberto Mendes retornam com show no Rio Vermelho

Roberto Mendes e Mariene de Castro. Crédito: Thiago Castro/divulgação

Depois de uma estreia com casa lotada, Mariene de Castro e Roberto Mendes retornam ao palco do Teatro Sesi (Rio Vermelho) para mais duas apresentações neste final de semana, sábado (12) e domingo (13), a partir das 20h. O espetáculo Maria da Canção celebra a amizade de mais de duas décadas da dupla, com shows que acontecem todos os fins de semana de agosto (até o dia 27) e já tem datas confirmadas em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. A escolha da estreia em Salvador, e, mais especificamente, no Teatro Sesi, tem um motivo: foi lá onde Mariene de Castro estreou profissionalmente, há 25 anos, na presença de Mendes.

Sambas clássicos do repertório nacional que trazem Roberto Mendes como compositor, além de canções recém lançadas pela dupla, como Estranho Rapaz, Teus Olhos em Mim, Todo seu Querer e Louvação a Oxum estão no setlist dos artistas. "Maria da Canção nasce da minha vontade de cantar. De cantar com Roberto. De ouvir Roberto cantar. De ouvir seu jeito único de tocar violão. De cantar as canções de Roberto. Nossa amizade comemora 25 anos. E esse ano de comemorações faremos Maria da Canção para falar da cabocla que se apaixonou pela nação yorubaiana e se encontrou com o filho da encruzilhada luso bantu sudanesa. Isso só se vê na Bahia", celebra a cantora, fazendo alusão a outra música presente no repertório: Só se vê na Bahia.

Para Roberto Mendes, o show representa a melhor tradução de amor, sedução e desejo: “Sob essa tríade é que se forma essa unidade perfeita, como se fosse um acorde maior. É um show que demonstra a força da fé. Maria da Canção navega na correnteza de um rio sem pressa de chegar ao mar, o seu tempo é determinado pelo tempo de chegada sem hora nem data marcada ou, quem sabe, nunca chegar, ficar sempre lambendo a mata ao redor já que esse rio não tem cais”.