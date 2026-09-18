ÍCONE

Marina Lima festeja 45 anos de carreira no palco da Concha

Cantora apresenta show da turnê Rota 69 neste domingo (20), às 19h

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06:00

A cantora Marina Lima Crédito: divulgação

Voltar a Salvador, para Marina Lima, é como “voltar para casa”. A capital baiana representa um espaço de conforto e é marcada por grandes memórias afetivas, principalmente ligadas à música. Segundo a artista, a cidade foi um dos lugares que ajudaram a construir suas influências.

“Eu tenho uma relação mágica com Salvador. Quando eu comecei, fui lançar meu primeiro disco aí e fiz muita divulgação em rádio. Eu tinha 20 e poucos anos e uns primos que moravam na Cidade Baixa, várias dessas rádios eram por lá. Vivi muita coisa”, disse ela, que se apresenta no domingo (20), às 19h, na Concha Acústica do TCA.

Estrela absoluta nos anos 80 e 90, Marina afirma que a Bahia se tornou um refúgio logo nos primeiros anos após seu retorno ao Brasil, depois de ter vivido nos Estados Unidos. Foi na Bahia que se aproximou ainda mais de Gilberto Gil e Gal Costa.

“Sempre senti um interesse mútuo, uma conexão muito forte com Salvador e a música baiana. Quando voltei ao Brasil [depois de morar nos EUA durante a infância], adolescente, com 12 anos mais ou menos, a primeira coisa que me instigou foi o Gil e seu violão. E aí veio Gal, Bethânia, Caetano. Tudo isso sempre me atraiu e me influenciou também”, revela.

A apresentação de Marina na Concha faz parte da turnê Rota 69, na qual a artista celebra seus 45 anos de carreira. Em um show intimista, a cantora promete reunir um repertório marcado por sucessos que atravessam gerações, como Fullgás, Uma Noite e Meia e À Francesa.

“É sempre um prazer voltar a Salvador porque tem a ver com uma parte importante da minha vida. Tenho ido menos, mas sempre fico fascinada toda vez”, finaliza.