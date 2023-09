Marina Sena diz que erro em inscrição de gravadora impediu chance no Grammy Latino

A cantora Marina Sena disse nesta terça-feira, 19, que um erro no processo de inscrição foi o motivo pelo qual seu álbum Vício Inerente não foi indicado na categoria "álbum pop contemporâneo em língua portuguesa" no Grammy Latino.



Em postagem compartilhada no X, antigo Twitter, Marina disse que o disco não teve a oportunidade de passar pela votação devido a um equívoco ocorrido entre sua gravadora e a organização do evento, e afirmou que não tem conhecimento sobre "onde está o erro".